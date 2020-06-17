РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 июн. Операторы системы-112 в Балашихе приняли и обработали около 10 тысяч вызовов от горожан с 8 по 15 июня, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Система-112 предназначена для обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 с целью оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровья, а также для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях. Система-112 в Балашихе, куда поступает свыше 80% всех вызовов экстренных оперативных служб округа, была создана в 2015 году.

«Система работала в штатном режиме. На единый номер спасения 112 с 8 по 15 июня поступило 9 973 вызовов от жителей Балашихи. Из общего числа вызовов экстренных оперативных служб более 54% обращений пришлось на скорую медицинскую помощь, вызовы полиции и ГИБДД составили около 19%, службы пожарной охраны – 1,6%, аварийной газовой службы – 0,1%», – говорится в сообщении.

Обратиться к оператору в Единую дежурно-диспетчерскую службу Балашихи можно также с помощью SMS-сообщений, через мобильное приложение и с помощью программы Skype.