РИАМО - 17 июн. В Москве неизвестный похитил с банковского счета пенсионерки 1941 года рождения 677 тысяч рублей, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 16 июня в отдел полиции поступило сообщение от пожилой женщины о краже денежных средств.

«Неизвестный позвонил потерпевшей, представился сотрудником банка и завладел реквизитами банковской карты. После неустановленным способом с банковского счета он совершил кражу денежных средств в сумме 677,4 тысячи рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту кражи в настоящий момент проводится доследственная проверка.