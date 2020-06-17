РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. Глава Балашихи Сергей Юров по удаленной связи провел совещание с руководителями городских предприятий по работе в ограничительный период, в ходе которого обсудил вопрос налоговых платежей в бюджет округа и меры поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В совещании, состоявшемся 16 июня, также приняли участие начальник ИФНС России по Балашихе Московской области Светлана Парфенова, президент Торгово-промышленной палаты округа Анатолий Шестаков.

«Основные снижения поступлений у нас идут по налогу на прибыль организаций. Я понимаю, что у всех снизились обороты, и мы предоставляем рассрочки пострадавшим областям, а также организациям, которые отнесены к этой отрасли, по срокам уплаты в 2020 году. Но я хочу еще раз напомнить, что сроки уплаты никто не отменял для крупного бизнеса. Прошу вас оплачивать их в соответствии с Налоговым кодексом», - сказала Парфенова.

Она добавила, что с 15 июня в налоговой инспекции возобновился прием посетителей по онлайн-записи. Работники дают разъяснения и проводят онлайн-встречи с предпринимателями, чтобы помочь в решении их проблем. Основные трудности – выполнение стандартов для начала работы, большие затраты на покупку средств защиты для сотрудников.

Генеральный директор завода «Рубин» Александр Окулов рассказал, что они получили план заказов на текущий год и надеются получить еще несколько заказов.

«Были задержки по выплатам налогов и перед фондами. Но на днях мы уже все полностью закроем. Планы все выполняются, количество заказов не уменьшилось. Затраты, конечно, есть на средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства», - подчеркнул Окулов.

По словам генерального директора 345-го механического завода Рустама Гатауллина, предприятие работает стабильно, устойчиво.

«На сегодня мы на 13% недовыполняем план, к середине декабря должны наверстать. За это время приняли на работу новых сотрудников. Сейчас уже начинаем работать в прежнем режиме. Срывов мы не допустим. Годовой план будет выполнен», - отметил Гатауллин.

Анатолий Шестаков отметил, что существенно снизилось количество обращений предпринимателей за помощью в Торгово-промышленную палату Балашихи.