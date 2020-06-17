РИАМО - 17 июн. Московское областное управление ФАС России признало обоснованной жалобу гражданина на нарушения антимонопольного законодательства администрацией городского округа Щелково при установке рекламных конструкций, говорится в сообщении пресс-службы регионального антимонопольного ведомства.

В ходе рассмотрения обращения выяснилось, что администрация предоставила земельный участок, на котором была незаконно установлена рекламная конструкция, в пользование хозяйствующему субъекту. Данная процедура была совершена в обход проведения обязательных в соответствии с законодательством РФ торгов.

«Рассмотрев материалы обращения, управлением в действиях администрации выявлены признаки нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», – говорится в сообщении.

Нарушение закона выразилось в бездействии администрации по части невыполнения обязанности по демонтажу незаконно установленной рекламной конструкции и неосуществлению процедур, которые направлены на прекращение пользования земельным участком после истечения срока действия договора аренды.

Подмосковное УФАС направило в адрес администрации предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и необходимости осуществления действий, предусмотренных статьей 19 Закона о рекламе. Также требуется принять меры по возврату переданного хозяйствующему субъекту имущества (земельного участка с кадастровым номером 50:14:0050901:215).