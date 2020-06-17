РИАМО - 17 июн. Московское областное управление ФАС вынесло постановлении о штрафе в отношении АО «МСК Энергосеть» на сумму в 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Ранее в адрес управления обратился житель Королева с жалобой на нарушение сетевой компанией порядка рассмотрения заявления об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, установленного правилами технологического присоединения», — говорится в сообщении.

В действиях АО «МСК Энергосеть» антимонопольное ведомство установило факт нарушения правил подключения, ответственность за которое предусмотрена статьей 9.21 Кодекса об административных правонарушениях.

В адрес компании также направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного административного правонарушения.