РИАМО - 17 июн. В столице выздоровел еще 2271 пациент после лечения от коронавируса, после курса лечения медики проводят специальные исследования, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 2271 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 128385 человек», — сказала Ракова.

Для подтверждения отсутствия у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке пациенты получают необходимые рекомендации.

Москвичам, вылечившимся от коронавируса, предлагают стать донорами плазмы крови. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший Covid-19, не имеющий хронических заболеваний. Также пациенты, выздоровевшие после коронавирусной инфекции, могут стать соцволонтерами и помогать тем, кто проходит лечение на дому.

В столице постепенно продолжают снимать введенные ранее ограничения. С 9 июня отменен режим самоизоляции, режим пропусков и график прогулок. Однако в общественных местах по-прежнему необходимо использовать средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить себя и других от возможного заражения. С 16 июня открылись летние веранады кафе и ресторанов, заработали музеи и театры.

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Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.