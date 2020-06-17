РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. Ремонт участка автодороги от улицы Маяковской до Октябрьской улицы Балашихи общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров завершат до 20 июня, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Работы ведутся в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья».

«На участке автодороги от улицы Маяковской до Октябрьской из-за выбоин в дорожном полотне собирались лужи. Грунт просел, была просадка асфальта. Мы сделали выемку грунта, засыпку песка, все уплотнили, сделали основание нормальное, после пролили битумом, сейчас укладываем асфальт», – сказал начальник участка Вячеслав Жочкин.

Он добавил, что общая протяженность участка дороги – 430 метров, площадь – 3,5 тысячи квадратных метров. Работы будут закончены к 20 июня.

Работы на участке начались 25 мая. Ежедневно с 9:00 до 22:00 на участке трудятся 9 человек, а также 12 единиц техники: асфальтоукладчик, 3 катка, 6 самосвалов, поливомоечная машина и гудронатор.

Всего в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья» в Балашихе будут отремонтированы 17 объектов, по 10 из них работы уже выполнены и будут завершены раньше первоначального срока: планировалось успеть до 20 августа, однако все будет готово к 15 июля.