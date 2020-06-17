РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. Огонь вспыхнул в среду утром в частном доме на Загородной улице в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи, 12 пожарных ликвидируют возгорание, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Семнадцатого июня в 07:01 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Саввино, улица Загородная, дом 64», - говорится в сообщении

На месте пожара работают три единицы техники и 12 человек.

О пострадавших не сообщается. Дальнейшая информация уточняется.