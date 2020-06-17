РИАМО - 17 июн. Неизвестный украл с банковского счета у пожилой женщины 1935 года рождения свыше 1 миллиона рублей, злоумышленник представился сотрудником банка, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 16 июня в отдел полиции поступило сообщение от пенсионерки о краже денежных средств.

«Неизвестный позвонил потерпевшей и представился сотрудником банка. После этого он завладел реквизитами банковской карты и с банковского счета совершил кражу денежных средств в сумме 1,06 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

В настоящее время отдел уголовного розыска проводит проверку.