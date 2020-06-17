РИАМО - 17 июн. В Московской области с 1 сентября будет организовано бесплатное горячее питание для детей в начальной школе, бесплатно питаться в учебных заведениях смогут более 400 тысяч учащихся, сообщила РИАМО министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

«В Подмосковье уже в новом учебном году для учащихся 1-4 классов в государственных и муниципальных школах будет доступно бесплатное горячее питание. По прогнозам, в начальной школе в этом году будут учиться 409 тысяч детей», - сказала Каклюгина.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию, на котором поручил обеспечить бесплатным горячим и здоровым питанием всех детей начальных школ. Средства на это направят из федерального, регионального и местного бюджетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что горячее бесплатное питание в школах региона появится 1 сентября 2020 года. Губернатор обратил внимание на то, что это питание должно быть качественным, полезным и вкусным, поэтому ремонт пищеблоков в школах нужно провести на высоком уровне и своевременно.

В начале года в Подмосковье запущен «Родительский контроль», в ходе которого родители могли посетить школу и лично оценили качество питания детей. Оценивались не только блюда, но и состояние пищеблоков. Проект продолжит свою реализацию и в новом учебном году.