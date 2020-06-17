РИАМО - 17 июн. Музей Победы на Поклонной горе опубликует на своем сайте и YouTube-канале виртуальную выставку и покажет концерт 22 июня в честь Дня памяти и скорби, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы хотели бы особо почтить годовщину начала Великой Отечественной войны. Музей Победы напомнит о том, каким тяжелым испытанием стала война для всего советского народа», — сказала заведующая экскурсионным отделом Музея Победы Елена Наумова.

Виртуальный тур «Трагедия оккупации»по новой экспозиции «Подвиг народа», подготовленной к 9 мая, покажут 22 июня в 12:00. Зрители увидят современные панорамы и декорации, напоминающие о последствиях войны для мирного населения.

Кроме того, в ходе онлайн-выставки «Враг будет разбит. Победа будет за нами» пойдет рассказ о подвиге защитников Киева, Одессы, Смоленска и других. Экспозиция вмещает порядка 150 переведенных в цифру снимков, картин, плакатов и документов времен Великой Отечественной войны.

В 15:00 будет опубликован концерт лауреатов фестиваля«Журавли Победы». Они выступят со знаменитыми песнями о войне.

В ходе очередного этапа снятия в столице ограничительных мер 16 июня открылась для посещений площадка военной техники, которая расположена вне стен музея. Само здание пока закрыто для гостей.

День памяти и скорби является важной памятной датой. Отмечается ежегодно 22 июня в России, Белоруссии и на Украине в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>