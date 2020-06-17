РИАМО - 17 июн. Неизвестный похитил у безработной 27-летней москвички кулон с бриллиантом стоимостью 8 миллионов рублей, полиция устанавливает обстоятельства инцидента, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, сообщение о краже поступило накануне от девушки 1993 года рождения.

«В октябре 2019 года по адресу: Пресненская набережная, 8, неизвестный совершил кражу принадлежащего девушке кулона с бриллиантом стоимостью около 8 миллионов рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража).