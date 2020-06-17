РИАМО - 17 июн. Специалисты отделений лучевой диагностики столицы начинают использовать технологию голосового ввода данных при составлении заключений после осмотра пациентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новая технология существенно оптимизирует работу врача, сокращая время подготовки протоколов исследований. С помощью голосового ввода время, затраченное на подготовку протокола врачом-рентгенологом, сокращается на 22%», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сэкономленное время можно потратить на более тщательный анализ состояния пациентов. Технология тестировалась в течение года в семи столичных поликлиниках.

После успешных испытаний голосового помощника начали применять и в других медицинских учреждениях. С внедрением нового стандарта московских поликлиник использование голосового ввода данных будут применят в большем количестве поликлиник.

Ракова также добавила, что в настоящее время система способна верно фиксировать до 98% речи. В настоящее время все еще случаются ошибки при распознавании предлогов или несогласованных между собой слов.

Голосового помощника продолжают совершенствовать. Например, для улучшения качества его работы центр диагностики и телемедицины передал в центр речевых технологий 2,6 миллиона обезличенных протоколов рентгенологических исследований.

Технология способна фиксировать аббревиатуры и специальные термины. К примеру, сейчас она лучше всего справляется с описанием КТ и МРТ исследований.