РИАМО – 17 июн. На сайте министерства обороны РФ появился раздел о военных парадах, которые будут проводиться 24 июня в российских городах в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Газета.ru.

«В данном разделе можно посмотреть подробную информацию о последовательности прохождения колонн по Красной площади в Москве, порядке пролета авиации, составе и численности личного состава и техники на парадах», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в мультимедийном разделе отражена подробная схема построения пеших расчетов на Красной площади, а также представлена информация о местах и времени проведения праздничных салютов.

В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ранее военный парад перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса.

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