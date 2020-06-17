РИАМО - 17 июн. Двенадцать столичных поликлиник, в которых ранее были организованы амбулаторные КТ-центры для приема пациентов с подозрением на ОРВИ и Covid-19, вернулись к плановому режиму работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Все 12 КТ-центров после завершения работы с Covid-19 прошли тщательную дезинфекцию, а медицинские работники — тестирование на коронавирусную инфекцию», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этих поликлиниках уже ведется плановый прием пациентов. При необходимости планируют увеличить время работы аппаратов КТ и МРТ до круглосуточного.

При этом в настоящее время в столице продолжают действовать учреждения для пациентов с коронавирусом. В 36 амбулаторных КТ-центрах организовано тестирование на Covid-19, проводят анализы крови и делают ЭКГ.

Свыше 170 тысяч исследований провели в столичных амбулаторных КТ-центрах для борьбы с распространением инфекции. Своевременная диагностика позволяет определить наиболее подходящий метод лечения уже на ранней стадии протекания болезни.

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