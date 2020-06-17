РИАМО - 17 июн. В столице с 16 июня начали работу порядка 1 тысячи летних веранд кафе и ресторанов, влажную уборку в заведениях будут проводить ежедневно, а дезинфекцию столов и других поверхностей — каждые 2-4 часа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Все сотрудники кафе и ресторанов должны находиться на работе в средствах индивидуальной защиты. Перед выходом на смену им проверяют температуру, чтобы убедиться в их положительном самочувствии. В противном случае их в этот день до работы не допускают», — отмечается в материале.

Измеряют температуру и посетителям веранд при входе. Им рекомендуют находиться в масках и перчатках, а также периодически обрабатывать руки дезинфицирующим средством.

Чтобы сохранять социальную дистанцию во время посещения заведения, на полу заведений была нанесена специальная разметка, а столы расставлены на расстояние не менее 1,5 метра.

Также в столице заработали музеи, театры и Московский зоопарк.

Следующий этап снятия ограничительных мер в Москве должен состояться 23 июня. Запланировано открытие фитнес-клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов, а также бассейнов, спа-салонов, бань и соляриев. Кроме того, разрешат посещать детские и спортивные площадки, беседки. Посетителей начнут пускать в помещения ресторанов и кафе. Выйдут на маршруты речные трамвайчики.

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17 ИЮНЯ

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