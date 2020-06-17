РИАМО – 17 июн. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал «научным прорывом» результаты клинических испытаний противовоспалительного препарата дексаметазона, сообщает Газета.ru.

В Оксфорде провели исследование, которое показало, что стероидный препарат дексаметазон уменьшает риск смерти пациентов с коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ, на 35%, а среди пациентов, которые находятся на кислородной поддержке – на 20%.

«Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертности среди пациентов с Covid-19, которым необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция легких», – сказал Гебрейесус.

На данный момент в мире подтверждено более 7 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за все время более 3 миллионов человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.