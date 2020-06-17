РИАМО - 17 июн. Пандемия коронавируса и переход на проектное финансирование (эскроу-счета) в два раза снизили число новых проектов по строительству жилья в Москве, для изменения ситуации нужно снижать стоимость земли, пишет в среду газета «Известия».

В текущем году на рынке первичного жилья уменьшился объем новых проектов. По итогам мая в столице было представлено 13,7 тысячи квартир в новостройках массового сегмента. Среди них 2,2 тысячи были в проектах на начальной стадии, а в декабре 2019-го подобных квартир было 4,8 тысячи.

«Из-за режима самоизоляции и снижения доходов населения упал спрос на жилье, который начинает восстанавливаться только сейчас <…>. Застройщики не будут выводить новые очереди своих проектов до тех пор, пока не распродадут все лоты в предыдущих», – сказал руководитель брокерско-консалтинговой компании «Топ Идея» Олег Ступеньков.

В связи с сокращением числа предложений по новостройкам на этапе котлована падает и доступность жилья. Как отметила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая, обычно квартиры в подобных объектах дешевле на 20%, чем в тех, которые находятся на более поздних этапах строительства.

Стоимость 1 квадратного метра в столичных домах на этапе котлована составляет 161 тысячу рублей, что в разы дешевле средней по рынку цены в 188 тысяч рублей за «квадрат». Руководитель категории новостроек «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отметил, что за счет сокращения предложения на этапе котлована за время самоизоляции средние цены на первичное жилье в России почти не изменились.

Директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что при поддержке спроса на новостройки за счет субсидированной ипотечной ставки (6,5% годовых) текущего объема вывода новых проектов явно недостаточно. Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский уверен, что в условиях рыночной экономики государство не вправе регулировать цены, которые определяет застройщик.

По словам экспертов, для изменения ситуации с падением доступности жилья нужно пересмотреть механизмы действия эскроу-счетов, а также снижать стоимость земельных участков для застройки.

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