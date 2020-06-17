РИАМО - 17 июн. Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, которые воспитывают своих детей в одиночку, передает RT.

По словам председателя НРК Ирины Волынец, родители-одиночки по-прежнему являются незащищенной социальной группой, даже несмотря на то, что правительство страны ранее выделило денежные пособия на детей разных возрастов в связи со сложной экономической ситуацией.

«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — говорится в обращении Волынец, направленном в Госдуму и правительство РФ.

При этом, по словам Волынец, уже существующие льготы и пособия для родителей должны в полном объеме сохраниться.