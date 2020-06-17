РИАМО - 17 июн. Полицейские задержали в Подольске 43-летнего местного жителя, которого подозревают в разбойном нападении на отделение банка, злоумышленник был вооружен пистолетом, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Мужчина в медицинской маске и очках зашел в помещение банка с предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник схватил сотрудницу финансового учреждения и, угрожая ей, потребовал открыть кассу», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Женщина объяснила грабителю, что не имеет ключей от кассового помещения, после чего налетчик отпустил сотрудницу и сбежал. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

«Подозреваемый был задержан в момент подготовки к очередному преступлению», – подчеркнула Петрова.

Во время досмотра у него изъяли пакет с картонной коробкой, внутри которой нашли дрель и записку с угрозами применения взрывчатки в случае отказа в выдаче денег. Также полицейские изъяли травматический пистолет и два магазина с 18 патронами. Мужчину заключили под стражу.