РИАМО - 17 июн. В столице 87,7 тысячи семей являются получателями повышенного пособия на детей от трех до семи лет в рамках программы социальной поддержки жителей города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Доход этих семей не превышает прожиточного минимума (17679 рублей). Они получают ежемесячные выплаты, равные половине от суммы прожиточного минимума на ребенка — 7613 рублей.

«Малообеспеченные семьи столицы 28 апреля получили повышенные выплаты в полном объеме сразу за несколько месяцев — доплаты с января по апрель, а также пособие за май», — говорится в сообщении.

Обратиться за их получением родители могут на портале mos.ru. Малообеспеченные семьи начали получать повышенные пособия по указу президента России Владимира Путина.

Согласно указу мэра города, увеличение размера пособия является постоянной, а не временной мерой поддержки семей. Деньги выделяются из столичного бюджета по государственной программе «Социальная поддержка жителей города Москвы».

Если семья уже являлась получателем пособия на ребенка от трех до семи лет, то все перерасчеты были составлены автоматически.