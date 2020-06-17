РИАМО - 17 июн. В четырех муниципальных образованиях Московской области остаются подтопленными 140 приусадебных участков в семи садовых товариществах, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«По состоянию на 07:00 среды, в четырех муниципальных образованиях (семь СНТ) остаются подтопленными 140 приусадебных участков», — говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье в 27 муниципальных образованиях из-за обильных осадков оказались подтоплены 1948 приусадебных участков, 160 частных домов, восемь участков дорог и три моста.

В Московской области работает оперативный штаб по контролю за прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений.

Ранее в конце мая на регион обрушились рекордные ливни. Дожди также шли и в начале июня. К примеру, 10 июня в Подмосковье за два часа выпала половина месячной нормы осадков.