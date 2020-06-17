РИАМО – 17 июн. Для посетителей ВДНХ разработали новые прогулочные маршруты, благодаря которым гости выставки смогут посмотреть достопримечательности и выбрать лучшие места для фото, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

Маршруты можно посмотреть на сайте ВДНХ. Кроме того, на территории выставки есть указатели и навигационные схемы.

«ВДНХ — не только знаменитый архитектурный, но еще и парковый ансамбль. Лето, когда все в цвету, — лучшая пора, чтобы пройтись по Центральной аллее, Ландшафтному парку, вдоль Каменских прудов или по парку «Останкино». Здесь всегда можно найти подходящий маршрут для прогулок и пробежек, поездок на велосипедах и роликах», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что всего подготовлены три новых маршрута.

Маршрут «ВДНХ в цветах» проложен по Центральнной аллее, скверу Юннатов, Латвийскому скверу, Мичуринскому саду, Ландшафтному парку и Минскому скверу. Маршрут «За вдохновением» проходит мимо фонтана «Дружба народов», аллеи Космонавтов, площади Промышленности, цветников «Большая картина полей». В маршрут «Природный мир ВДНХ» вошли 18 локаций. Этот маршрут подойдет для тех, кто любит долгие прогулки.

Для гостей также разработаны маршруты «Прогулка в тишине» и «Знакомство с ВДНХ».

Музеи и павильоны ВДНХ заработали с 16 июня. Пока посещать их можно только по времени, указанному в электронных билетах. В музеях и павильонах ВДНХ регулярно будут проводить дезинфекцию, а гостям нужно надевать маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию.