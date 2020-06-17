РИАМО - 17 июн. За минувшие сутки на территории Подмосковья в трех муниципалитетах обнаружили восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Шесть боеприпасов времен нашли в городском округе Луховицы. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения они не представляют.

«Выставлена охрана силами ОМВД Луховиц. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГУ МО «Мособлпожспас» на 18 июня», — говорится в сообщении.

Еще два боеприпаса времен войны были обнаружены на территории Рузского округа и Одинцовского округа. Их также планируют изъять и уничтожить 17 и 18 июня.