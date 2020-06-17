РИАМО - 17 июн. За сутки в столице умерли 48 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, общее число смертельных случаев в городе достигло 3434, сообщает столичный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, то оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», – говорится в сообщении.

В Москве отменен режим самоизоляции, но действует масочно-перчаточный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо надевать во всех общественных местах, а также на транспорте. Гражданам рекомендовано соблюдать социальную дистанцию.

В столице идет вторая волна снятия временных ограничений. С 16 июня открылись летние веранды кафе. Также в городе возобновили работу ряд предприятий сферы услуг, крупные магазины.

По данным на 16 июня, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве составляет 208 680.

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17 ИЮНЯ

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.