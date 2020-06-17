РИАМО - 17 июн. В Москве и Подмосковье в среду ожидается переменная облачность без существенных осадков, максимальная температура воздуха днем составит плюс 30 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и Подмосковье останутся под влиянием обширного антициклона. Максимальная температура воздуха в столице — 28-30 градусов, по области – 25-30 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть слабый. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.

Для большинства практически здоровых и метеозависимых людей такие погодные условия являются благоприятными.