РИАМО - 16 июн. В мобильном приложении «Парковки Москвы» будет доступен новый функционал, в том числе появится специальный личный кабинет для юридических лиц, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«При разработке новых функций мобильного приложения «Парковки Москвы» мы стараемся учесть пожелания всех наших пользователей. В частности, для юридических лиц появится специальный личный кабинет, к которому можно будет привязать автомобили компании и управлять оплатой парковки каждого из них», – сказал генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Александр Гривняк.

С помощью функции владелец компании сможет сделать корпоративный парковочный счет и настроить его так, как ему будет удобно, видеть каждую оплату парковки и ее продолжительность.

Кроме того, разрабатывается функция поиска парковочных мест для инвалидов на карте приложения и возможность обжаловать штрафы.

Запуск нового функционала, по оценке разработчиков, запланирован на август 2020 года.

В начале года в приложении «Парковки Москвы» появилась возможность оплачивать эвакуацию автомобиля, а в конце 2019 года через приложение стало возможным оплачивать коммерческие и частные парковки, привязанные к системе «Московского паркинга».