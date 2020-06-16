РИАМО - 16 июн. МособлЕИРЦ продолжает возобновлять работу кассовых пунктов по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги, дополнительные кассы уже открыты в городских округах Химки, Ивантеевка, Электросталь, Павловский Посад, Богородский и Орехово-Зуевский, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Ранее, в конце мая, были также открыты кассы в Электрогорске, Электростали, Богородском и Орехово-Зуеве. Адресный перечень всех работающих кассовых пунктов, включая открытые ранее, размещен на сайте МособлЕИРЦ.

«Всего на территории Московской области в настоящее время работают 25 кассовых пунктов по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги. Во всех помещениях касс строго соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические правила как для сотрудников, так и для посетителей: социальная дистанция, обязательное ношение маски и перчаток, - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В то же время жителям рекомендуют продолжать пользоваться дистанционными услугами МособлЕИРЦ и «Мосэнергосбыта».

В кассовых пунктах по приему платежей можно оплатить жилищно-коммунальные услуги наличным и безналичным платежом, там установлены специальные терминалы. Также в кассах можно передать показания приборов учета, получить копию платежного документа, проконсультироваться по вопросам начислений и расчетов.

Справочную информацию можно получить по телефонам контактного центра МособлЕИРЦ: 8 496 245 15 99, 8 495 374 51 61 ежедневно с 8:00 до 22:00.