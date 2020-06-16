РИАМО - 16 июн. Во вторник уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова и президент благотворительного фонда «Добрые люди» Александр Валиков заключили соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена Подмосковья.

Документ закрепил достигнутые ранее договоренности о совместной работе по обеспечению гарантий государственной защиты прав и законных интересов человека и гражданина в Московской области.

«Александр Валиков организовал благотворительный фонд более пяти лет назад. Организация базируется в городском округе Жуковский и существует за счет пожертвований неравнодушных граждан. Волонтеры фонда помогают нуждающимся пенсионерам и малоимущим семьям. Регулярно Александр Валиков лично выезжает к воспитанникам 15 детских домов, находящихся не только в Подмосковье, но и в других отдаленных от Москвы регионах России», — говорится в сообщении.

Во время самоизоляции фонд «Добрые люди» проводил акцию #COVIHELP, направленную на оказание безвозмездной помощи одиноким пенсионерам (продуктовые наборы). За два месяца к акции было привлечено порядка трехсот волонтеров. Было закуплено и расфасовано более 85 тонн продуктов и бытовой химии. За время проведения акции около 7 тысяч одиноких пенсионеров получили помощь фонда. После окончания самоизоляции на попечении фонда осталось около 200 человек.

«Мы впервые подписываем соглашение с благотворительным фондом. «Добрые люди» выполняют благородную миссию – помогают тем, кто не способен помочь себе самостоятельно. Наше соглашение закрепляет порядок сотрудничества. Одна из задач, которые мы перед собой ставим, – оказание фонду информационной поддержки, распространение их положительного опыта», — отметила Семенова.

Стороны планируют реализовывать совместные мероприятия, проводить консультационную и информационно-разъяснительную работу среди граждан, оперативно обмениваться актуальной информацией, организовывать выступления в СМИ.