РИАМО - 16 июн. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин провел видеоконференцию с предпринимателями региона, в ходе которой ответил на их вопросы, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Мероприятие организовал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев. В разговоре участвовало более 150 представителей подмосковного бизнеса.

«На встрече говорили о соблюдении стандартов работы в сфере торговли и оказания услуг. Предприниматели задали вопросы, с которыми они столкнулись на первом этапе выхода из пандемии», - сказал Разин.

В ходе видеоконференции министр заинтересовался технологией стерилизации товаров, о которой рассказала предпринимательница из Богородского городского округа. Для стерилизации трикотажа, используемого клиентами на примерках, она применяет спецбоксы. Разин пообещал изучить эту технологию и поддержать ее широкое использование.

Также во время встречи министр рассказал, что в ближайшее время предприниматели смогут воспользоваться специально разработанным мобильным приложением, где они получат возможность за несколько минут отчитаться о соблюдении стандартов. Сейчас эта процедура занимает много времени.

Разин также отметил, что на летних верандах, которые начали открываться в Подмосковье, применение бактерицидных ламп не требуется, а контролерами могут быть как представители своей организации, так и привлекаемые со стороны специалисты.

Он напомнил, что Подмосковье пока находится на первом этапе снятия ограничений, многие правила вступят в силу только на третьем этапе. Например, это касается работы детских клубов, кружков и центров, частных детских садов и спортивных секций.

«В настоящее время бизнес постепенно выходит из ограничений, введенных ранее из-за пандемии. Мы должны дать возможность бизнесу уверенно работать, предприниматели настроены достаточно оптимистично и очень рассчитывают на восстановление привычного ритма жизни», - резюмировал Головнев.