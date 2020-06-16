РИАМО - 16 июн. Еще восемь муниципалитетов Подмосковья вошли в «зеленую» зону по отсутствию повторных обращений на портале «Добродел» от жителей, повторные сигналы направляются на отработку в территориальные подразделения Госадмтехнадзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Госадмтехнадзор Московской области внедрил новый алгоритм рассмотрения повторных обращений граждан на портал «Добродел».

«Результаты нововведения уже видны <…>. В городских округах Дубна, Клин, Лотошино, Лыткарино, Луховицы, Наро-Фоминский, Реутов и Чехов не было повторных обращений от жителей на минувшей неделе», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что эти муниципалитеты пополнили список «зеленой» зоны, куда по итогам прошедшей недели входят 33 городских округа региона.

Теперь проблемы, сигналы о которых повторяются от жителей региона два и более раз, направляют на отработку в территориальные подразделения Госадмтехнадзора Московской области.

Портал «Добродел» создали по инициативе губернатора Московской области для повышения качества и эффективности двустороннего диалога жителей и местных властей.