РИАМО - 16 июн. Еще восемь муниципалитетов Подмосковья вошли в «зеленую» зону по отсутствию повторных обращений на портале «Добродел» от жителей, повторные сигналы направляются на отработку в территориальные подразделения Госадмтехнадзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Госадмтехнадзор Московской области внедрил новый алгоритм рассмотрения повторных обращений граждан на портал «Добродел».
Он добавил, что эти муниципалитеты пополнили список «зеленой» зоны, куда по итогам прошедшей недели входят 33 городских округа региона.
Теперь проблемы, сигналы о которых повторяются от жителей региона два и более раз, направляют на отработку в территориальные подразделения Госадмтехнадзора Московской области.
Портал «Добродел» создали по инициативе губернатора Московской области для повышения качества и эффективности двустороннего диалога жителей и местных властей.
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