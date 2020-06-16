РИАМО - 16 июн. В столице 17, 18 и 19 июня вместо троллейбусов №8, 30, 43, 57 будут курсировать автобусы, сообщается на сайте «Мосгортранса».

«Вносятся изменения в работу маршрутов наземного транспорта 17, 18 и 19 июня », — говорится в сообщении.

С 17 июня вместо этих троллейбусов будут курсировать автобусы №т43 Карамышевская набережная – Прибрежный проезд; с 18 июня – автобусы №т8 Москворецкий рынок – кинотеатр «Ударник» и №т57 мост Октябрьской железной дороги – метро «Войковская»; с 19 июня – автобусы №т30 метро «Авиамоторная» – метро «Выхино».

Автобусы будут следовать тем же маршрутом, что и троллейбусы, и по тому же графику.