РИАМО - 16 июн. Ветеринарные специалисты Государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Подмосковья с начала 2020 года отобрали и направили для проведения лабораторных исследований более 250 проб кормов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Работа проводится в рамках проведения регионального мониторинга.
«На территории региона в самом разгаре заготовка кормов на зимний период. От качества корма напрямую зависит и качество получаемого молока, стабильное здоровье и продуктивность животных. Ветспециалисты отобрали и направили для проведения лабораторных исследований более 250 проб кормов, это комбикорм, сено, сенаж, силос, по 30 показателям», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
Понятие качества кормов включает в себя совокупность показателей их химического состава, а также изменение их содержания и свойств в зависимости от сроков хранения. В процессе хранения происходит ухудшение качества заготовок по биологическим показателям, поэтому необходимо заблаговременное исследование кормов.
«Программа испытаний кормов включает в себя проведение химического анализа корма, дается оценка его питательных свойств и безопасности. Дополнительно проводится анализ кормов на ГМО и тяжелые металлы, а также питательности, переваримости и усвояемости кормов для животных», - отметил Разин.
Он также подчеркнул, что, помимо контроля безопасности кормов, сведения лабораторных исследований позволяют рассчитать оптимальный объем суточного рациона для скота, скорректировать программу питания, оценить необходимость введения пищевых добавок.
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