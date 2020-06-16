РИАМО - 16 июн. За минувшую неделю в Московской области выдано 14 разрешений на строительство, ввели в эксплуатацию два нежилых объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«Так, в Химках проведут реконструкцию части ТРЦ «Мега» и «Икеа». В Подольске ООО «Пакетти-Групп» возведет два объекта в рамках производственно-складского корпуса в Климовске на проспекте 50 лет Октября», - говорится в сообщении.

Также разрешения на строительство выдали торговому центру и ангару для хранения оборудования и техники в Балашихе, автомойке в Солнечногорске вблизи деревни Голиково, складам в Павловском Посаде и Серпухове, производственно-складскому зданию в районе проспекта Южный в Электростали и другим.

За прошлую неделю в регионе ввели в эксплуатацию комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов в сельском поселении Домнинское в районе деревни Малое Ильинское в Кашире и магазин в деревне Бутурлино в Серпухове.