РИАМО - 16 июн. Для жителей Московской области подготовили специальные «Блок – схемы», посвященные процессу подачи заявки и заключения договора о подключении к различным видам ресурсов: электроэнергии, газу, воде, водоотведению и тепловой энергии, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«Благодаря появлению электронной формы «Единая заявка» сроки выдачи документов на техприсоединение сократились в два раза, заявитель может получить все, не выходя из дома. А значит, и само присоединение к сетям произойдет в кратчайшие сроки», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«Блок – схемы» помогут каждому жителю разобраться, что ему нужно для технологического подключения, пошагово пройти все этапы, начиная от определения ближайшей ресурсоснабжающей организации, куда необходимо подать заявку о подключении, и заканчивая заключением договора с ресурсоснабжающей организацией.

Схемы можно найти на сайте министерства энергетики Московской области в разделе «Деятельность».