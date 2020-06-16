РИАМО - 16 июн. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласовала подготовку проектов планировки территории линейных объектов – трех участков улично-дорожной сети, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В ЮЗАО планируется построить участок протяженностью 1 километр от улицы Миклухо-Маклая до улицы Островитянова. Проект реализуется в рамках развития улично-дорожной сети в районе запланированной станции метро «Улица Академика Опарина» и ТПУ «Опарина», - говорится в сообщении.

Там же планируют реконструировать улицу Академика Опарина. Площадь планировки территории – 26,6 гектара.

Также в НАО, рядом с деревней Лапшинка, владение 57, построят участок протяженностью 2,5 километра.

А в ТАО запланировали строительство участков дорог для транспортного обеспечения будущего горнолыжного склона в поселении Щаповском. Площадь планировки территории – 196,4 гектара.