РИАМО - 16 июн. В Подмосковье завершили укладку нового покрытия более чем на 500 участках дорог длиной около 780 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Были отремонтированы участки более 140 региональных и 370 муниципальных дорог. Ремонт региональных дорог ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Он добавил, что от графика отстают 33 муниципальных образования. Низкий темп работы зафиксировали в Пущине, Луховицах, Раменском, Чехове, Шаховской, Орехово-Зуеве, Реутове, Лотошине, Солнечногорске и Кашире.
С опережением графика идут работы во Власихе, в Волоколамске, Восходе, Истре, Королеве, Электрогорске, Краснознаменске, Лыткарине, Ступине и Озерах.
Работы по устройству нового покрытия продолжаются на 450 участках дорог.
Завершить ремонтный сезон планируют осенью.
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