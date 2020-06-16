РИАМО - 16 июн. В Подмосковье завершили укладку нового покрытия более чем на 500 участках дорог длиной около 780 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Были отремонтированы участки более 140 региональных и 370 муниципальных дорог. Ремонт региональных дорог ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Наша задача на 2020 год — привести в нормативное состояние 66,7% региональных дорог. На сегодняшний день выполнена треть от общей программы ремонта: укладка нового покрытия завершена более чем на 500 участках. Всего в рамках ремонтного сезона отремонтируют более 2 тысяч километров дорог», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что от графика отстают 33 муниципальных образования. Низкий темп работы зафиксировали в Пущине, Луховицах, Раменском, Чехове, Шаховской, Орехово-Зуеве, Реутове, Лотошине, Солнечногорске и Кашире.

С опережением графика идут работы во Власихе, в Волоколамске, Восходе, Истре, Королеве, Электрогорске, Краснознаменске, Лыткарине, Ступине и Озерах.

Работы по устройству нового покрытия продолжаются на 450 участках дорог.

Завершить ремонтный сезон планируют осенью.