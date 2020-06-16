РИАМО - 16 июн. Логистическое агентство «20А» заключило договор на дополнительные 6 тысяч квадратных метров складских площадей в производственно-логистическом комплексе «Северное Домодедово», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ранее резидент арендовал площади в индустриальном парке под хранение продукции компаний Haier, Husqvarna, Reserved, «Дикси», Nordic. Индустриальный парк «Северное Домодедово» - крупнейший объект складской недвижимости класса «А» в России.

«То, что логистический оператор увеличивает арендуемые площади, говорит о высокой оценке инфраструктуры. Создание и развитие индустриальных парков, <…> привлечение новых резидентов – в числе приоритетов для Мининвеста Московской области», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Она добавила, что возможность расширения бизнеса в рамках одного объекта делает индустриальные парки привлекательными для представителей разных направлений бизнеса.

За счет увеличения арендуемой площади в парке компания «20А» теперь задействует 44 880 квадратных метров складов.

Подобрать инвестиционную площадку предприниматели могут на портале: www.invest.mosreg.ru.