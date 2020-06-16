РИАМО - 16 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих подписчиков в соцсети Instagram букет пионов с доставкой.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать скриншот сторис, где объявлено о конкурсе, а также подписаться на аккаунты @inmsk и @bez_povoda_flowers.

Итоги конкурса будут подведены в сторис аккаунта @inmsk 25 июня.

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