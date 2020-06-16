РИАМО - 16 июн. В столице на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Электрозаводская» начались работы по облицовке колонн и платформы, ввод станции в эксплуатацию улучшит транспортную ситуацию Басманного района, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Завершить строительство станции планируется уже в этом году. Ввод станции в эксплуатацию разгрузит Некрасовскую ветку. Ожидаемый пассажиропоток – 337 тысяч человек в сутки.

«Работы на станции «Электрозаводская» БКЛ ведутся в активном темпе. Строители <…> приступили к внутренней отделке и облицовке. Облицовочные панели <…> из натурального камня – габбро-диабаз. Этот природный материал дольше <…> известных пород не теряет художественных свойств», – сказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, станция «Электрозаводская» расположится неподалеку от Семеновской набережной в Басманном районе.

«В будущем с этой станции пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии и перейти на платформу Казанского направления Московской железной дороги», – сказал Кравцов.

Гендиректор «Мосинжпроекта» добавил, что сейчас на «Электрозаводской устанавливают системы вентиляции и дымоудаления. Метростроевцы уже приступили к строительству пересадки на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии. В конце июня планируется начать монтаж эскалаторов в наклонном ходе пересадки на станцию «Электрозаводская» синей ветки метро.

Проект Большого кольца метро является крупнейшим в истории московского метростроения. Протяженность БКЛ составит 70 километров. Новое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза.