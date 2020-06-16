РИАМО - 16 июн. На улице Олеко Дундича, 35/1, начали демонтировать пятиэтажный дом в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Ранее жители этого дома переехали в новый дом в том же районе. Они получили квартиры в новостройке на улице Малая Филевская, дом 22.

«Всего в районе Фили-Давыдково в программу реновации включено 119 жилых домов. Для начала реализации программы в районе подобрано 10 стартовых площадок, активно продолжается работа по подбору новых», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

При демонтаже всех расселенных по программе реновации жилых домов используют технологию умного сноса. Она состоит из нескольких этапов. На первом внутри здания демонтируют отдельные элементы с разделением их по группам (фаянс и керамика, стекло, столярные изделия).

Затем с помощью специального экскаватора разбирают железобетонный остов здания. Технология умного сноса позволяет сделать процесс демонтажа более щадящим для окружающей среды и сохранить максимальное количество деревьев.

Всего с начала программы в Москве демонтировано 22 жилых дома.

Программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5174 домов. Для ее реализации сформирован перечень, куда включена 431 стартовая площадка.