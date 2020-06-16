РИАМО - 16 июн. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, венчурный фонд Softline Venture Partners и Московский посевной фонд приглашают подмосковных предпринимателей поучаствовать в акселераторе Streamline, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Проект поможет усилить навыки команд, которые обладают высоким потенциалом развития в мире после пандемии Covid-19.

«Участников ждет сильный образовательный блок. Кроме того, это хороший шанс обратить на себя внимание крупных инвесторов и институтов развития экосистемы технологического предпринимательства: фонда DaVinci Capital, IT-кластера «Сколково», ГК Softline и руководителей крупных корпораций», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Лучший проект по итогам акселератора получит грант на 500 тысяч рублей. Помимо этого, другие участники также получат награды в специальных номинациях.

Правительство Московской области учредило специальную номинацию для подмосковных участников. Победитель получит приз, который будет включать в себя различные услуги для реализации проекта, на общую сумму 1,5 миллиона рублей.

Заявку на участие можно подать до 15 сентября.