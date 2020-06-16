РИАМО - 16 июн. Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова назвала идею властей Москвы начинать рабочий день в 6 утра «нездоровой версией» для пробуждения человека, сообщает Nation News.

Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов предложил работодателям изменить режим работы своих сотрудников. По его словам, более широкий временной интервал с 06:00-07:00 до полудня благоприятно повлияет на обеспечение социальной дистанции в общественном транспорте.

«Жаворонков», которые будут искренне рады такому новому сверхраннему режиму, менее 5%. Поэтому 5% будут жить по этим законам, а остальные — страдать. Вообще для большинства людей 3-4 часа ночи — это середина сна с глубокими стадиями, необходимая для восстановления организма», - сказала врач.

Она подчеркнула, что глубокая стадия медленного сна — это третья стадия, при которой восполняется энергия, выделяются важные гормоны. Более того, несмотря на то, что эти процессы происходят на протяжении всего периода сна, середина ночи чуть более ценна для восстановления организма.

Специалист заметила, что, скорее всего, такое предложение не найдет поддержки и распорядок останется прежним.