РИАМО - 16 июн. Специалисты Роскачества проверили автомобильный бензин АИ-92 на семи автозаправочных станциях в столице, бензин оценивался более чем по 30 параметрам качества и безопасности, сообщается на сайте Роскачества.

Исследование организовали в рамках соглашения о взаимодействии с Росстандартом, согласно методическим рекомендациям по организации и проведению общественного контроля в сфере топливного рынка.

«Образцы отбирали сертифицированные эксперты на автозаправках, принадлежащих <…> компаниям: ООО «Лукойл-Центнефтепродукт», АО «РН-Москва», ООО «Компания «Контур-Ойл Групп», ООО «Газпромнефть-Центр», ФСВ ООО «Фортекс», ЗАО «ТрансАЗС», ООО «Нефтегазовая компания «Интеройл», – говорится в сообщении.

Тестирование проходило в аккредитованной лаборатории Росстандарта, которая ранее проводила испытания дизельного топлива. Бензин оценивали более чем по 30 параметрам качества и безопасности, включая наличие в нем потенциально вредных веществ, потребительские свойства топлива, органолептические свойства и маркировку.

В результате вся продукция, которая была отобрана для исследования, получила наивысший балл.

С подробным исследованием Роскачества можно ознакомиться по ссылке.