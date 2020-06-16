РИАМО - 16 июн. Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение ребенка 2014 года рождения, которого похитили во вторник на северо-западе Москвы, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Во вторник трое мужчин около дома на улице Маршала Катукова силой запихали ребенка в машину и увезли в неизвестном направлении. Мама ребенка сразу же обратилась в полицию.

«В ходе проведения следственных действий установлено, что лица, похитившие ребенка, осуществляли движение по трассе М4 «Дон» и были остановлены в Липецкой области. В автомобиле находились ребенок с отцом, а также двумя мужчинами», - сказала Иванова.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Расследование продолжается.