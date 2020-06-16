РИАМО - 16 июн. Жители домов рядом с Патриаршими прудами в столице вечером во вторник вышли на улицу, чтобы собрать подписи против шумных вечеринок, которые происходят в этом районе, сообщается в Instagram-аккаунте patriarshie.

«Жители требуют соблюдать закон о тишине», — говорится в сообщении.

В видео, опубликованном в Instagram, можно увидеть кадры с множеством людей на Патриарших прудах. Местные жители обсуждают сложившуюся ситуацию и собирают подписи. Полиция с помощью громкоговорителей призывает жителей соблюдать социальную дистанцию.

Многие жители рассказывают о том, что на Патриарших прудах очень шумно и жить в таких условиях невозможно.

Ранее столичная прокуратура отреагировала на информацию в СМИ о бездействии полиции по обращениям жителей Пресненского района о многочисленных нарушениях общественного порядка. Прокурор поручил незамедлительно принять меры по профилактике и пресечению преступлений и правонарушений в районе Патриарших прудов.