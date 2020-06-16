РИАМО – 16 июн. Концерты звезд мировой и отечественной симфонической музыки прозвучат в виртуальном концертном зале музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим», также пройдут прямые трансляции из престижных концертных залов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В музей уже доставлены экран, комплект акустической системы и серверной системы микширования. <…> Ведется монтаж, наладка и обучение персонала работе с новым оборудованием. В ближайшее время в музей поступят микрофоны, сабвуферы, цифровой микшерный пульт и другие технические компоненты новой системы, необходимые для запуска трансляций», – говорится в сообщении.

Ожидается, что первая трансляция пройдет уже в сентябре во время ежегодного музыкального open-air фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в музее «Новый Иерусалим».

Первый виртуальный концертный зал в рамках Национального проекта «Культура» был установлен в 2019 году в музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину.