РИАМО - 16 июн. Госжилинспекция Московской области проверила 1010 паспортов готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, недочеты выявили в 44% документов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Проверка соответствия паспортов готовности установленным требованиям – первый этап работы Госжилинспекции по контролю за подготовкой многоквартирного жилого фонда к предстоящей зиме. Можно быть достаточно уверенным, что, если паспорт содержит нарушения, то и дом на деле к отопительному периоду не готов. Следующий этап – это осмотры домов, которые уже начали проводить инспекторы. Каждое выявленное нарушение летом – это предотвращенная нештатная ситуация зимой», – отметила руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Она уточнила, что органы местного самоуправления должны размещать электронные версии паспортов в автоматизированной системе АИС ГЖИ согласно распоряжению областного министерства ЖКХ.

Среди нарушений чаще всего встречались: неполная информация о подготовке конструкций дома к ОЗП и недостающие подписи членов приемочных комиссий. Встречаются и нетипичные курьезы, когда под названием «паспорт готовности» прикрепляют совсем другой документ.