РИАМО - 16 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею рестораторов по упрощению системы налогообложения для общепита, сообщает РИА Новости.

Во вторник Собянин провел встречу с рестораторами Москвы на летней веранде кофейни «Кофемания» на Большой Никитской улице. На встрече рестораторы предложили создать для ресторанной отрасли единую упрощенную систему налогообложения, которая предусматривает налог 6% с продаж и разницу расходов-доходов в 15%.

«Я дам поручение (заместителю мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиру – ред.) Ефимову, (первому замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителю департамента торговли и услуг столицы Алексею – ред.) Немерюку вместе отработать и сделать расчет, во сколько это обойдется городу», - сказал Собянин.

Он предложил выйти с данной инициативой, а также пообещал поддержку.