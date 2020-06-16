РИАМО - 16 июн. В Московской области снова начали благоустройство 26 территорий, на объектах работают только с соблюдением санитарной техники безопасности, отчеты об этом отправляют в ЦУР, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«С 18 мая мы возобновили работы на объектах благоустройства. В настоящее время работы ведутся на 26 объектах», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Благоустройства проходят в Одинцове, Красногорске, Королеве, Серпухове, Клину, Домодедове, Электростали и других.

Помимо этого, недавно завершили работы в парке усадьбы «Кривякино» в Воскресенске, 12 июня состоялось открытие парка.

Работать можно только при соблюдении санитарного стандарта, утвержденного в регионе. Он включает в себя 56 мероприятий, по 13 из них направляют отчет в ЦУР.